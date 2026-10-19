Ярославская область обошла Москву и Петербург по стоимости отелей
Средняя стоимость гостиничной ночи в Ярославской области в январе—сентябре 2026 года выросла на 9,4% год к году, до 8,9 тыс. руб., что дороже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Такие данные приводит «Ъ» со ссылкой на систему бронирования Travelline. При этом средний тариф в российских гостиницах увеличился за год на 0,9%, до 9,4 тыс. руб.
По стоимости размещения Ярославская область заняла 11-е место среди 20 ключевых гостиничных регионов, вошедших в исследование. Ночь в гостинице здесь обходилась дороже, чем в Москве (8,4 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (8,3 тыс. руб.), но дешевле, чем в Нижегородской области (9,1 тыс. руб.) и ряде других регионов. Темпы подорожания в Ярославской области оказались выше, чем в большинстве исследованных территорий.
Рост гостиничных тарифов в Ярославской области происходит на фоне увеличения туристического потока. По данным губернатора Михаила Евраева, в 2025 году регион посетили 13,2 млн туристов и экскурсантов — на 700 тыс. больше, чем годом ранее. По данным Росстата, число туристов, размещенных в гостиницах и других средствах размещения области, за 2025 год выросло на 45,8% к предыдущему году. По этому показателю регион вошел в тройку лидеров Центрального федерального округа, уступив Москве и Московской области.
С 2027 года Ярославская область вводит туристический налог.