Ярославская область обошла Москву и Петербург по стоимости отелей

Рост гостиничных тарифов в Ярославской области происходит на фоне увеличения туристического потока. По данным губернатора Михаила Евраева, в 2025 году регион посетили 13,2 млн туристов и экскурсантов — на 700 тыс. больше, чем годом ранее. По данным Росстата, число туристов, размещенных в гостиницах и других средствах размещения области, за 2025 год выросло на 45,8% к предыдущему году. По этому показателю регион вошел в тройку лидеров Центрального федерального округа, уступив Москве и Московской области.