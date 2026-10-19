В Челябинской области острее всего не хватает дворников и врачей

Рынок труда в регионе аналитики характеризуют как «рынок работодателя»: по итогам сентября индекс конкуренции составил 8,3 резюме на одну вакансию, что выше среднего значения по Уральскому федеральному округу (7,8). С начала года показатель снизился на 1,5 пункта — в январе он находился на уровне 9,8. Пиковая активность соискателей пришлась на март, когда индекс достигал 12,2 резюме на вакансию.