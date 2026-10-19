В Челябинской области острее всего не хватает дворников и врачей
В Челябинской области выявили нехватку кадров по 17 профессиям
В Челябинской области дефицит кадров зафиксирован по 17 профессиям, следует из данных платформы онлайн-рекрутинга hh.ru за октябрь 2026 года. Наиболее остро ощущается нехватка дворников (1,2 резюме на вакансию) и врачей (1,3). В числе дефицитных также зоотехники (1,5), повара и кондитеры (2,0), автослесари (2,0) и ряд рабочих специальностей.
Рынок труда в регионе аналитики характеризуют как «рынок работодателя»: по итогам сентября индекс конкуренции составил 8,3 резюме на одну вакансию, что выше среднего значения по Уральскому федеральному округу (7,8). С начала года показатель снизился на 1,5 пункта — в январе он находился на уровне 9,8. Пиковая активность соискателей пришлась на март, когда индекс достигал 12,2 резюме на вакансию.
Несмотря на общий умеренный уровень конкуренции, дефицит в медицинских и рабочих специальностях сохраняется. В частности, по главным врачам и заведующим отделениями показатель составляет 2,3 резюме на вакансию, по ветеринарным врачам — 2,9.