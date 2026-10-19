Водитель на Урале погиб в ДТП после столкновения с коровой
В селе Нижнеиргинское в Красноуфимском районе Свердловской области на улице Ленина произошло ДТП — автомобилист погиб в результате столкновения с коровой, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел вечером 18 октября. Согласно предварительной информации, 52-летний местный житель за рулем ВАЗ 2115 ехал с небезопасной скоростью и не справился с управлением. Из-за этого он наехал на корову, которая шла по проезжей части в сопровождении погонщика, после чего машина съехала с дороги. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Животное также погибло.
У автомобилиста был 17-летний стаж вождения, за нарушения ПДД к административной ответственности привлекался дважды. Его состояние будет установлено по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы. По факту аварии назначено проведение расследования.