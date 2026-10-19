Госэкспертиза одобрила проект строительства нового корпуса ГКБ
Управление государственной экспертизы Пермского края выдало положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по строительству лечебного многопрофильного корпуса ГБУЗ ПК «ГКБ им. М. А. Тверье». Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).
Застройщиком выступает управление капитального строительства Пермского края. Проектную документацию подготовило пермское ООО «Кинетика», которое победило в конкурсе на проектирование корпуса. По данным портала госзакупок, при максимальной цене контракта 66 млн руб. победитель торгов оценил свою работу в 52,8 млн руб.
Напомним, в 2024 году проект по возведению нового лечебного корпуса городской клинической больницы им. М. А. Тверье включили в адресную инвестпрограмму Пермского края. Строительство лечебного многопрофильного корпуса планируется завершить в 2028 году. Стоимость проекта оценивается в 6,22 млрд руб.
Лечебный многопрофильный корпус на 289 коек будет оборудован приемно-диагностическим отделением и наземным переходом. Объект разместят на участке ГКБ им. М. А. Тверье площадью 6,3 га на ул. Братьев Игнатовых, 2. Территорию вокруг корпуса благоустроят.