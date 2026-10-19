Госэкспертиза одобрила проект строительства нового корпуса ГКБ

Напомним, в 2024 году проект по возведению нового лечебного корпуса городской клинической больницы им. М. А. Тверье включили в адресную инвестпрограмму Пермского края. Строительство лечебного многопрофильного корпуса планируется завершить в 2028 году. Стоимость проекта оценивается в 6,22 млрд руб.