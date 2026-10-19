В Омске арестовали укусившего сотрудника ФСБ жителя Улан-Удэ
Омский областной суд оставил в силе решение об избрании меры пресечения жителю Улан-Удэ, напавшему на двух сотрудников ФСБ. Его поместили под стражу на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Фигурант дела, говорится в сообщении, в служебном кабинете КПП «Исилькуль автодорожный» сначала ударил оперуполномоченного ФСБ. После этого он укусил его коллегу за предплечье и ударил его головой. Причина конфликта в сообщении не указывается.
Ранее Исилькульский горсуд отправил злоумышленника под стражу. Ему предъявлены обвинения в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. КПП «Исилькуль автодорожный» расположен в городе Исилькуль Омской области на российско-казахстанской границе.