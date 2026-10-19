В Омске арестовали укусившего сотрудника ФСБ жителя Улан-Удэ

Фигурант дела, говорится в сообщении, в служебном кабинете КПП «Исилькуль автодорожный» сначала ударил оперуполномоченного ФСБ. После этого он укусил его коллегу за предплечье и ударил его головой. Причина конфликта в сообщении не указывается.