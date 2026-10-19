Пожарные выезжали на тушение возгорания в универмаге «Ярославль»
В здании универмага «Ярославль» в областном центре на улице Свободы, 63, произошло возгорание электросчетчика. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.
Сообщение о пожаре поступило в 20:14 в воскресенье, 18 октября. На место выехали пять единиц техники и 21 сотрудник МЧС. Пожар ликвидировали в 20:23. Пожар произошел в нерабочее время, в воскресенье торговый центр работает до 20:00.
В результате происшествия поврежден электросчетчик на площади 0,5 кв. м. Пострадавших нет.