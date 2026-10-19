Пожарные выезжали на тушение возгорания в универмаге «Ярославль»

Сообщение о пожаре поступило в 20:14 в воскресенье, 18 октября. На место выехали пять единиц техники и 21 сотрудник МЧС. Пожар ликвидировали в 20:23. Пожар произошел в нерабочее время, в воскресенье торговый центр работает до 20:00.