«Сибирь» сыграла вничью с саратовским «Соколом» в матче Второй лиги
Футболисты «Сибири» не смогли победить одного из аутсайдеров группы «Золото» Второй лиги — саратовский «Сокол». Игра 14-го тура чемпионата, завершившаяся со счетом 0:0, состоялась 18 октября.
Новосибирцы принимали волжан в крытом манеже «Заря». Хозяева имели несколько возможностей забить, но не воспользовались ими. В состав «Сибири» вернулся Максим Житнев — второй бомбардир в истории новосибирского футбола.
Несмотря на потерянные очки, «Сибирь» с 20 очками сохранила третью строчку в турнирной таблице. Ее преследователи также не смогли победить в 14-м туре: владивостокские динамовцы проиграли кировским одноклубникам (2:3), а владикавказская «Алания» выдала результативную ничью с пятигорским «Машуком-КМВ» (3:3).