«Сибирь» сыграла вничью с саратовским «Соколом» в матче Второй лиги

Несмотря на потерянные очки, «Сибирь» с 20 очками сохранила третью строчку в турнирной таблице. Ее преследователи также не смогли победить в 14-м туре: владивостокские динамовцы проиграли кировским одноклубникам (2:3), а владикавказская «Алания» выдала результативную ничью с пятигорским «Машуком-КМВ» (3:3).