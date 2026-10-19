В Краснодаре 19 октября без света останутся более 100 улиц

Как отмечают в ЕДДС, отключение затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.