В Краснодаре 19 октября без света останутся более 100 улиц
Сегодня, 19 октября, в Краснодаре временно ограничат подачу электроэнергии на более чем 100 улицах. Об этом сообщает ЕДДС города.
С 08:00 до 17:00 света не будет на улицах Березовой, Бершанской, Брянской, Виноградной, Выставочной, Гаврилова, Гагарина, Герцена, Дзержинского, Зеленодольской, Кирова, Клинической, Красной, Крупской, Мачуги, Питерской, Почтовой, Ростовское шоссе, Трамвайной и Удачной, а также в Кировском и Почтовом переулках.
С 09:00 до 13:00 ограничения затронут улицы 1 Мая, Зоологическую, Российскую, Сергиевскую и Шаляпина, а также Гаражный переулок.
С 9:00 до 17:00 без электричества останутся 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Воронежские проезды, 1-й, 2-й и 3-й Темрюкские проезды, 2-я Линия, улицы 9 Мая, 1-я Гвардейская, 2-я Тихая, 3-я Урожайная, 4-я Трудовая, 5-я Дорожная, 5-я Трудовая, 6-я Дорожная, 7-я Дорожная, Агаджановой, Агрохимическая, Ангарская, Анфимова, Археолога, Апрельская, Атарбекова, Багратионовская, Белгородская, Березанская, Березовая, Беринга, Воронежская, Выселковская, Высоцкого, Гагарина, Герцена, Головатого, Дзержинского, Заполярная, Ильская, Кавказская, Каспийская, Клиническая, Косенко, Корницкого, Королева, Красная, Красных Партизан, Красюка, Крупской, Кутузова, Мачуги, Меланжевая, Молодежная, Нежинская, Новокузнечная, Новороссийская, Павлова, Победы, Промышленная, Рязанская, Садовая, Северная, Сербская, Ставропольская, Текстильная, Темрюкская, Толбухина, Трудовая, Фабричная, Фурманова, Хаджинова, Хлебосольная, Шаляпина и Ярусная, а также Гаражный, Костычева, Плановый и Текстильный переулки и Ростовское шоссе.
Как отмечают в ЕДДС, отключение затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.