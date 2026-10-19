Два человека пострадали в Барнауле из-за прорыва на теплосетях

Восстановить подачу тепла и горячей воды планируется в течение дня, уточнили в «СГК-Алтай». В результате порыва сети вечером 18 октября без тепла остались 17 многоквартирных домов, детский сад и школа. Два человека получили ожоги от вышедшей на поверхность горячей воды, одного из пострадавших госпитализировали.