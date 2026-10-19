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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Сибирь

Два человека пострадали в Барнауле из-за прорыва на теплосетях

В Барнауле энергетики ликвидировали последствия коммунальной аварии на ул. Попова, 166а. На месте прорыва смонтировали 7,5 м трубы, сообщила пресс-служба мэрии.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Восстановить подачу тепла и горячей воды планируется в течение дня, уточнили в «СГК-Алтай». В результате порыва сети вечером 18 октября без тепла остались 17 многоквартирных домов, детский сад и школа. Два человека получили ожоги от вышедшей на поверхность горячей воды, одного из пострадавших госпитализировали.
Прокуратура и следственное управление СКР по Алтайскому краю организовали проверку по факту произошедшего.
Александра Стрелкова