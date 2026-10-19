Теплая погода ожидается в Свердловской области на неделе
Несмотря на ожидаемое похолодание, температура в Свердловской области на неделе останется выше климатической нормы, поэтому будет тепло, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Воскресенье в Екатеринбурге стало самым теплым 18 октября с 1982 года — среднесуточная температура достигла +13,5°.
Для начала третьей декады октября в Екатеринбурге стандартные значения среднесуточных температур составляют от +1° до +3°, а по региону показатели еще ниже, что соответствует началу климатической зимы. В течение недели доминирующим фактором станет влияние антициклона. В понедельник его центр будет находиться над европейской частью России, а по восточной периферии на Средний Урал начнет поступать холодный воздух. Ожидаются дождь и порывистый ветер. К середине недели антициклон сместится на восток, и его центральная часть окажется над регионом. В этот период в Свердловской области не прогнозируется выпадение значительных осадков.
В Екатеринбурге днем 20 октября будет +9°..+11°, облачно с прояснениями, во второй половине дня переменная облачность, утром дождь, днем возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Во вторник, 21 октября — ночью -1°, днем +8°, в среду — ночью +3°, днем +9°, в четверг — ночью +1°, днем +8°, в пятницу — ночью -1°, днем +8°. На выходных температура по ночам будет держаться на уровне +1°, днем на +8°.