Теплая погода ожидается в Свердловской области на неделе

Для начала третьей декады октября в Екатеринбурге стандартные значения среднесуточных температур составляют от +1° до +3°, а по региону показатели еще ниже, что соответствует началу климатической зимы. В течение недели доминирующим фактором станет влияние антициклона. В понедельник его центр будет находиться над европейской частью России, а по восточной периферии на Средний Урал начнет поступать холодный воздух. Ожидаются дождь и порывистый ветер. К середине недели антициклон сместится на восток, и его центральная часть окажется над регионом. В этот период в Свердловской области не прогнозируется выпадение значительных осадков.