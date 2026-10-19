Три сибирских клуба стартовали в волейбольной Суперлиге в новом сезоне

По данным сайта «Локомотива», блокирующий Дмитрий Лызик в матче участия не принимал, поскольку «восстанавливается в Новосибирске по специальной программе». «Проблема состоит в том, что, когда в локте есть воспаление связки, любое касание на блоке тебя возвращает обратно на неделю-две назад в терапии»,— сказал главный тренер железнодорожников Пламен Константинов (цитата по сайту Всероссийской федерации волейбола).