Три сибирских клуба стартовали в волейбольной Суперлиге в новом сезоне
«Локомотив» с победы начал регулярный чемпионат российской волейбольной Суперлиги сезона 2026/2027. Первый матч турнира новосибирцы провели в Новом Уренгое против команды «Факел Ямал».
Новосибирцы победили со счетом 3:1 (25:13, 25:27, 25:21, 25:19). Больше всего очков в их составе — 19 — набрал доигровщик Омар Курбанов.
По данным сайта «Локомотива», блокирующий Дмитрий Лызик в матче участия не принимал, поскольку «восстанавливается в Новосибирске по специальной программе». «Проблема состоит в том, что, когда в локте есть воспаление связки, любое касание на блоке тебя возвращает обратно на неделю-две назад в терапии»,— сказал главный тренер железнодорожников Пламен Константинов (цитата по сайту Всероссийской федерации волейбола).
Два других сибирских клуба Суперлиги в первом туре уступили с одинаковым счетом 2:3: кемеровский «Кузбасс» дома — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор), а красноярский «Енисей» в гостях — «Ярославичу».