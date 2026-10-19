Хоккейная «Сибирь» отказывается от Тэйлора Бека и Федора Гордеева
«Сибирь» поместила в список отказов нападающего Тэйлора Бека и защитника Федора Гордеева. В течение 48 часов любой клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может предложить хоккеистам продолжить карьеру, говорится в сообщении новосибирского клуба.
«У меня состоялся разговор с председателем попечительского совета Андреем Александровичем Травниковым о текущем положении дел в команде. Я привел свои аргументы и получил согласование на изменения в составе, а конкретно — поиск новых лидеров. Считаю одной из причин неуверенного начала сезона, это как раз игра тех ребят, на которых мы рассчитывали, тех, кто должен вести за собой!»,— рассказал о том, как принималось кадровое решение, гендиректор «Сибири» Лев Крутохвостов.
Канадец Тэйлор Бек выступал за «Сибирь» в 2022—2025 годах. Он стал одним из лучших нападающих новосибирской команды, забив за 196 матчей 51 гол и сделав 114 результативных передач. После ухода из «Сибири» играл за швейцарскую команду «Женева-Серветт», а затем, в ноябре 2025 года, вернулся в возрасте 34 лет. В феврале 2026 года Тэйлор Бек стал первым игроком в истории КХЛ, который набрал семь очков за матч. Тогда «Сибирь» разгромила «Сочи» 10:1.
Упомянутый разговор руководителя клуба с губернатором состоялся после матча 17 октября, в котором новосибирцы потерпели поражение от астанинского «Барыса» со счетом 0:1. «Сибирь» занимает восьмое место в «Восточной» конференции КХЛ, набрав 15 очков после 17 игр.