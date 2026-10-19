Хоккейная «Сибирь» отказывается от Тэйлора Бека и Федора Гордеева

«У меня состоялся разговор с председателем попечительского совета Андреем Александровичем Травниковым о текущем положении дел в команде. Я привел свои аргументы и получил согласование на изменения в составе, а конкретно — поиск новых лидеров. Считаю одной из причин неуверенного начала сезона, это как раз игра тех ребят, на которых мы рассчитывали, тех, кто должен вести за собой!»,— рассказал о том, как принималось кадровое решение, гендиректор «Сибири» Лев Крутохвостов.