В Ярославском районе грузовик насмерть сбил пешехода
В Ярославском районе водитель грузового Renault с полуприцепом насмерть сбил пешехода. Мужчина двигался по проезжей части без световозвращающих элементов, сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.
ДТП произошло 18 октября в 21:20 на 11-м км автодороги Ярославль — Заячий Холм, входящей в маршрут Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль. По предварительным данным, грузовиком управлял мужчина 1967 года рождения.
Пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Его личность устанавливается.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.