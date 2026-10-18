Перевозки угля к портам на Балтике могут сократиться в октябре на 80%
Сокращение перевозок угля к балтийским портам связано с ростом спроса на это направление из-за перебоев в работе черноморских портов. Как следует из протокола совещания в Минтрансе, на октябрь запланирован рост погрузки на Октябрьскую железную дорогу с Северо-Кавказской железной дороги на 715%, с Юго-Восточной железной дороги — на 27%, с Приволжской железной дороги — на 39%, с Куйбышевской железной дороги — на 42% и с Южно-Уральской железной дороги — на 66%.
Уголь, как наименее маржинальный и самый объемный груз, неизбежно попадает под сокращение, но закрытие Балтики грозит сокращением добычи и экспорта. По оценкам экспертов, Восточный полигон уже работает на пределе возможностей, а на юге сохраняются риски судоходства. По словам источников “Ъ”, также планируется приостановка приоритетного транзита угля из Казахстана в порты Северо-Запада. В октябре ОАО РЖД не одобряет заявки на перевозки казахстанского транзитного угля через балтийские порты.