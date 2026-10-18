«Шинник» не удержал победу в матче с «Велесом»
Ярославский «Шинник» сыграл вничью с подмосковным «Велесом» в гостевом матче 14-го тура Первой лиги. Встреча в Домодедово завершилась со счетом 1:1.
На 27-й минуте защитник «Шинника» Эдуард Валиахметов открыл счет, отправив мяч под перекладину. Хозяева отыгрались на 77-й минуте: Карим Гираев первым оказался на подборе после того, как вратарь ярославцев Никита Янович отразил его первоначальный удар, и добил мяч в ворота.
Следующий матч «Шинник» проведет дома 26 октября. В Ярославль приедет костромской «Спартак».