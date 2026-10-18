В Черном море у берегов Крыма произошло землетрясение
В Черном море в 18 км от Ялты утром 17 октября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,0. Об этом сообщает РИА «Новости Крым» со ссылкой на замесетиеля директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марину Бондарь.
Как отметила госпожа Бондарь, подземные толчки зафиксировали в 9:57 на глубине порядка 27 км. По оценкам эксперта, оно имело природное происхождение, предварительных толчков не было, как и последующих афтершоков. Также не поступало и информации о том, что землетрясение ощущалось непосредственно на побережье.
С начала 2026 года специалисты крымского института зарегистрировали 123 природных сейсмических события магнитудой от 0,1 до 4,5. Большая часть эпицентров находилась в Черном море в Севастопольском районе.