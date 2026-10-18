В Черном море у берегов Крыма произошло землетрясение

Как отметила госпожа Бондарь, подземные толчки зафиксировали в 9:57 на глубине порядка 27 км. По оценкам эксперта, оно имело природное происхождение, предварительных толчков не было, как и последующих афтершоков. Также не поступало и информации о том, что землетрясение ощущалось непосредственно на побережье.