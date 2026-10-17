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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
МирКонфликты

Российская армия взяла восемь населенных пунктов в зоне СВО

Минобороны России: ВС РФ взяли восемь населенных пунктов в зоне СВО за сутки
За минувшие сутки российские вооруженные силы взяли под контроль восемь населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Согласно пресс-релизу, под контроль российских подразделений в ДНР перешли населенные пункты Алексеево-Дружковка, Доброполье, Первомайское и Сергеевка. В Запорожской области — Малокатериновка, в Днепропетровской — Великомихайловка. Также сообщается об установлении контроля над Паламаревкой и Ковалевкой в Харьковской области.
О взятии этих населенных пунктов лично Владимиру Путину доложил глава Генштаба Валерий Герасимов во время посещения президентом вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова.
Минобороны
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