Российская армия взяла восемь населенных пунктов в зоне СВО

Согласно пресс-релизу, под контроль российских подразделений в ДНР перешли населенные пункты Алексеево-Дружковка, Доброполье, Первомайское и Сергеевка. В Запорожской области — Малокатериновка, в Днепропетровской — Великомихайловка. Также сообщается об установлении контроля над Паламаревкой и Ковалевкой в Харьковской области.