Российская армия взяла восемь населенных пунктов в зоне СВО
Минобороны России: ВС РФ взяли восемь населенных пунктов в зоне СВО за сутки
За минувшие сутки российские вооруженные силы взяли под контроль восемь населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Согласно пресс-релизу, под контроль российских подразделений в ДНР перешли населенные пункты Алексеево-Дружковка, Доброполье, Первомайское и Сергеевка. В Запорожской области — Малокатериновка, в Днепропетровской — Великомихайловка. Также сообщается об установлении контроля над Паламаревкой и Ковалевкой в Харьковской области.
О взятии этих населенных пунктов лично Владимиру Путину доложил глава Генштаба Валерий Герасимов во время посещения президентом вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.