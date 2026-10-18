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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Жителям Краснодара напомнили о наборе в мобильные огневые группы

В мессенджере «Макс» запустили официальный информационный сервис по вопросам поступления в мобильные огневые группы (МОГ) Краснодарского края. Как сообщила мэрия в соцсетях, в сервисе можно узнать, каким образом заключить контракт, и как производятся выплаты.
Задачей МОГ является дополнительная защита важных объектов инфраструктуры края, говорится в сообщении. Участники заключают контракт с Минобороны, проходят подготовку. За ними сохраняют основное место работы и средний заработок на время сборов.
Предусмотрено дополнительное денежное обеспечение, включая ежемесячную выплату от региона 50 тыс. руб. на период специальных сборов.
Сергей Емельянов