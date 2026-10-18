«Зенит» сломил сопротивление «Ахмата»
в матче чемпионата России
ФК «Зенит» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу обыграл на «Газпром Арене» грозненский «Ахмат» 3:2. Встреча получилось драматичной по сюжету. Хозяева проигрывали, потом вышли вперед, соперник отыгрался, но на последних минутах петербуржцы вырвали победу, а с ней и три очка.
Игра с «Ахматом», занимающим место в середине таблицы, подтвердила, что «Зенит» не умеет настраиваться на матчи с середняками, а то и с аутсайдерами. Чего стоит одно поражение от «Родины» на старте сезона, когда сине-бело-голубые уступили дома 1:2. С тех пор «Родина» обосновалась на месте аутсайдера Российской премьер-лиги, поменяла главного тренера. Зато в дуэлях с конкурентами в борьбе за золото команда Сергея Семака часто выглядит превосходно, показывая весь свой класс. Так было во встрече предыдущего тура РПЛ с «Краснодаром», которую петербуржцы выиграли 3:2.
Вот и встречу с «Ахматом» зенитовцы начали вяло, без огонька. В первом тайме у них ничего не получалось, потому что мяч разыгрывался медленно и все ходы хозяев поля читались соперниками. Только индивидуальные действия полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова взрывали ситуацию у чужих ворот. Пару хороших моментов Глушенков запорол. Один раз его сбили в штрафной «Ахмата», но судьи посчитали, что повода для назначения 11-метрового нет.
Гости, как и можно было ожидать, сделали ставку на контратаки — и одна из них принесла успех. На 26-й минуте форвард Лече Садулаев, получив пас из глубины от Эгаша Касинтуры, убежал от защитников «Зенита» и переиграл вратаря Дениса Адамова. В этом эпизоде Луис Энрике не побежал за своим оппонентом, а его партнеры по «Зениту» не успели подстраховать.
Игра хозяев преобразилась во втором тайме. Этому способствовало то, что «Зенит» уже на его первых минутах отыгрался. Артем Карпукас вывел к воротам того же Глушенкова, его удар отразила штанга, и мяч залетел в сетку от ноги защитника грозненской команды Арсена Адамова. К слову, он еще не так давно играл за «Зенит». Хозяева, вдохновленные этим событием, усилили натиск, и на 62-й минуте связка Карпукас — Глушенков сработала второй раз. Артем вывел партнера к воротам по центру, и Глушенков поразил дальний угол, забив свой девятый гол в чемпионате. Максим вырвался в лидеры списка бомбардиров, опередив другого форварда «Зенита» Александра Соболева, у которого осталось восемь мячей.
Дальше петербуржцы играли «по счету», выманивая соперников на свою половину и отвечая острыми атаками. Одна из них завершилась голом защитника Нуралы Алипа. Однако результативный удар отменили из-за офсайда. И вскоре после этого, на 87-й минуте, вышедший на замену у «Ахмата» нападающий Мохамед Конате из Буркина-Фасо сравнял счет ударом головой после навеса с фланга. Он «перевисел» в воздухе того же Алипа. До этого в паузе тренер «Зенита» поменял бразильского центрального защитника Нино на колумбийца Кевина Андраде. Может, не стоило это делать.
Но и это было еще не все в этом матче. Когда шла последняя минута, «Зениту» удалась массированная атака с участием Соболева, Глушенкова, Джона Джона, и бразилец добил мяч в сетку. Так петербуржцы выиграли 3:2 — второй тур подряд. Встреча завершилась потасовкой с участием игроков обеих команд. Зачинщиками выступили Соболев и малийский защитник «Ахмата» Калиду Сидибе, что-то не поделившие. Тренерам и партнерам с трудом удалось их усмирить.
«Зенит» поднялся на первое место, во всяком случае до начала матча между «Динамо» и ЦСКА, которые вышли на поле московского стадиона следом. Через неделю, 25 октября, петербуржцы примут на «Газпром Арене» в игре 12-го тура РПЛ махачкалинское «Динамо».