«Зенит» сломил сопротивление «Ахмата»

Игра хозяев преобразилась во втором тайме. Этому способствовало то, что «Зенит» уже на его первых минутах отыгрался. Артем Карпукас вывел к воротам того же Глушенкова, его удар отразила штанга, и мяч залетел в сетку от ноги защитника грозненской команды Арсена Адамова. К слову, он еще не так давно играл за «Зенит». Хозяева, вдохновленные этим событием, усилили натиск, и на 62-й минуте связка Карпукас — Глушенков сработала второй раз. Артем вывел партнера к воротам по центру, и Глушенков поразил дальний угол, забив свой девятый гол в чемпионате. Максим вырвался в лидеры списка бомбардиров, опередив другого форварда «Зенита» Александра Соболева, у которого осталось восемь мячей.