«Локомотив-Кубань» переиграл «Зенит»
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Краснодаре со счетом 73:72 оказался сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга в рамках 5-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Перед очным матчем команды занимали соседние строчки в турнирной таблице: краснодарцы шли третьими, а петербуржцы — четвертыми. Соперников разделяло лишь преимущество по дополнительным показателям, так как количество побед у них было одинаковым.
«Зенит» активнее начал встречу и к пятой минуте повел разницей «+8». Томислав Томович взял тайм-аут, чтобы внести корректировки в игру своих подопечных. Однако лишь к концу первой четверти южане смогли сократить отставание
— 22:24. Во второй десятиминутке рисунок игры поменялся. «Железнодорожники» действовали точнее в завершающей стадии атак. Ряд ключевых попаданий во втором игровом отрезке позволили «Локомотиву-Кубань» уйти на большой перерыв в роли лидеров — 46:39.
В третьем отрезке соперники играли на встречных курсах, но менее результативно. Перед заключительной десятиминуткой «Локо» вел в счете 61:52. В оставшееся время петербуржцы совершили рывок +12 очков, но этого оказалось недостаточно. «Локомотив-Кубань» в невероятной концовке смог довести игру до победы счет 73:72.
Самым результативным игроком южан стал Патрик Миллер. В его активе 19 очков. В следующем туре Единой лиги ВТБ подопечные Томислава Томовича 25-го октября встретятся на выезде с БК «Самара».