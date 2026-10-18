«Локомотив-Кубань» переиграл «Зенит»

В третьем отрезке соперники играли на встречных курсах, но менее результативно. Перед заключительной десятиминуткой «Локо» вел в счете 61:52. В оставшееся время петербуржцы совершили рывок +12 очков, но этого оказалось недостаточно. «Локомотив-Кубань» в невероятной концовке смог довести игру до победы счет 73:72.