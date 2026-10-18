Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Северо-Запад

На вантовом мосту ЗСД в Петербурге восстановили движение в обоих направлениях

На вантовом мосту Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге восстановили движение в обоих направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы».
На вантовом мосту ЗСД сняли ограничения после ремонта

На вантовом мосту ЗСД сняли ограничения после ремонта

Алексей Смагин / Коммерсантъ

Купить фото
«Уважаемые пользователи! Движение на участке от наб. реки Екатерингофки до ул. Шкиперский проток открыто в обоих направлениях», — говорится в сообщении.
Ранее движение на участке ограничили из-за дорожных работ. В частности, по направлению на юг перекрыли две правые полосы в районе моста через Корабельный фарватер.
О сроках завершения работ на этом участке не сообщалось.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор