На вантовом мосту ЗСД в Петербурге восстановили движение в обоих направлениях
На вантовом мосту Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге восстановили движение в обоих направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы».
«Уважаемые пользователи! Движение на участке от наб. реки Екатерингофки до ул. Шкиперский проток открыто в обоих направлениях», — говорится в сообщении.
Ранее движение на участке ограничили из-за дорожных работ. В частности, по направлению на юг перекрыли две правые полосы в районе моста через Корабельный фарватер.
О сроках завершения работ на этом участке не сообщалось.