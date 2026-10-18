ФК «Урал» проиграл «Нижнему Новгороду» 1:2 в матче 14-го тура Лиги Pari
Футбольный клуб «Урал» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче 14-го тура Лиги Pari. Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончилась со счетом 1:2 (1:1) в пользу гостей.
Счет открыл нападающий «Урала» Мартин Секулич (16 минута). У «Нижнего Новгорода» отличились Вячеслав Грулев (23) и Глеб Шильников (82).
ФК «Урал» находится на шестом месте, у него 25 очков. «Нижний Новгород» на первом месте, у него 37 очков.
Следующий матч ФК «Урал» сыграет 25 октября в гостях у «Челябинска».