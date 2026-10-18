На ремонт дорог на двух улицах в Чебоксарах выделили 247,7 млн рублей
На ремонт автомобильных дорог на улицах Энгельса и Ярославская в Чебоксарах выделили 247,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит отремонтировать два участка: улицу Энгельса (от Привокзальной до Ярославской) и улицу Ярославская (от Фридриха Энгельса до Сергия Радонежского). В перечень работ входят укладка нового асфальта, установка дорожных знаков и нанесение разметки.
Первый участок нужно отремонтировать с 20 апреля по 15 июля 2027 года, второй — с 16 июля по 15 сентября 2027 года.