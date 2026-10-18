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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Петербурге перекрыли участок ЗСД и ограничили движение на прилегающих улицах

В Санкт-Петербурге временно перекрыли центральный участок Западного скоростного диаметра (ЗСД) из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, пишет «Фонтанка». Движение остановлено от набережной реки Екатерингофки в северном направлении до Шкиперского протока, а также в обратном направлении. Об этом ранее сообщил комитет по транспорту.
Движение по центральному участку ЗСД остановили из-за атаки беспилотников

Движение по центральному участку ЗСД остановили из-за атаки беспилотников

Евгений Павленко / Коммерсантъ

Ограничения затронули и прилегающие улицы. Закрыт заезд на набережную реки Екатерингофки.
Кроме того, при движении по Двинской улице в сторону набережной Обводного канала запрещен поворот направо. На Гутуевском мосту при движении в сторону Двинской улицы запрещен поворот налево.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор