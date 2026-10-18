Рейс из Петербурга в Ярославль задержали на полтора часа

Утром 18 октября в Пулково вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным пресс-службы аэропорта, их сняли в 9:59. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. После этого аэропорт продолжил восстанавливать расписание.