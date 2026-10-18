Рейс из Петербурга в Ярославль задержали на полтора часа
Рейс авиакомпании Red Wings из Санкт-Петербурга в Ярославль задерживается на полтора часа. Согласно данным на сайте перевозчика, самолет должен вылететь из аэропорта Пулково в 17:40 вместо запланированных 16:10. Прибытие в Ярославль ожидается в 20:20 вместо 18:50.
Из-за задержки прибытия самолета сдвигается и обратный рейс из Ярославля в Санкт-Петербург. Информация о задержке опубликована на онлайн-табло ярославского аэропорта «Золотое кольцо».
Задержки связаны с ограничениями на работу Пулково, введенными после ночной атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. «Ъ» сообщал, что в ночь на 18 октября в городе произошли пожары на объектах гражданской инфраструктуры, в том числе на территории Петербургского нефтяного терминала. По данным губернатора Александра Беглова, повреждены 12 многоквартирных и два частных дома. Один человек погиб, пятеро пострадали. В Ленинградской области обломки беспилотников повредили автомобили и здания, также возникли пожары.
Утром 18 октября в Пулково вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным пресс-службы аэропорта, их сняли в 9:59. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. После этого аэропорт продолжил восстанавливать расписание.