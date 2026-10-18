В Ленобласти после атаки БПЛА десять человек отравились угарным газом
Медики во Всеволожске осмотрели десять человек после атаки беспилотников в Ленинградской области. У всех диагностировали токсическое воздействие оксидом углерода (угарный газ). Об этом ТАСС сообщили в комитете по здравоохранению региона.
По информации издания, женщину и троих детей доставили в больницу для наблюдения, еще шестеро отказались от госпитализации.
Ранее сообщалось о госпитализации семи человек — двух женщин и пятерых детей. По предварительным данным, их состояние оценивалось как относительно удовлетворительное.