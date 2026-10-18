В Севастополе коммунальщики за сутки вывезли более 450 тонн ТКО
В Севастополе за 17 октября на мусорный полигон вывезли 459,32 тонны мусора. Коммунальные службы в усиленном режиме заканчивают работы по вывозу скопившихся твердых коммунальных отходов. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Уже вывезено свыше 90% отходов, скопившихся с 13 по 15 октября, в Ленинском и Гагаринском муниципальном округах, а также на Корабельной стороне.
Как подчеркнул губернатор, работы будут продолжаться до полного устранения накопившихся объемов. Задача — в кратчайшие сроки вернуть порядок во дворы и на улицы.
«Важно не только выдерживать темпы вывоза, но и следить за состоянием контейнерных площадок и прилегающих территорий, убирать мусор, скопившийся вокруг баков»,— прокомментировал Михаил Развожаев.