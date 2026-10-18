В Севастополе коммунальщики за сутки вывезли более 450 тонн ТКО

В Севастополе за 17 октября на мусорный полигон вывезли 459,32 тонны мусора. Коммунальные службы в усиленном режиме заканчивают работы по вывозу скопившихся твердых коммунальных отходов. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.