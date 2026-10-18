В Якшур-Бодье автобусный маршрут №1 признали убыточным

Автобусный маршрут №1 с сообщением село Якшур-Бодья — деревня Якшур был запущен 17 сентября в тестовом режиме, следует из уведомления подрядчика Алексея Погорелого к главе администрации района Андрею Леконцеву. Индивидуальный предприниматель назвал маршрут убыточным в связи со «сложившейся экономической обстановкой».