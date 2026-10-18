В Калининграде из-за задержек отменили четыре авиарейса в Москву и Петербург
В аэропорту Храброво в Калининграде по состоянию на 10:20 18 октября задерживаются 55 рейсов на вылет и прилет. Еще четыре рейса отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
На вылет задерживаются 28 рейсов. Самолеты должны отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Псков и Уфу.
Еще 27 рейсов задерживаются на прилет. Речь идет о самолетах из Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Пскова, Тюмени и Челябинска.
Кроме того, отменены два рейса из Калининграда — в аэропорты Пулково и Шереметьево. Еще два отмененных рейса должны были прибыть в Храброво из этих аэропортов.