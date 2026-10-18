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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Калининграде из-за задержек отменили четыре авиарейса в Москву и Петербург

В аэропорту Храброво в Калининграде по состоянию на 10:20 18 октября задерживаются 55 рейсов на вылет и прилет. Еще четыре рейса отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
В аэропорту Храброво задерживаются 55 рейсов, еще четыре отменены

В аэропорту Храброво задерживаются 55 рейсов, еще четыре отменены

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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На вылет задерживаются 28 рейсов. Самолеты должны отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Псков и Уфу.
Еще 27 рейсов задерживаются на прилет. Речь идет о самолетах из Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Пскова, Тюмени и Челябинска.
Кроме того, отменены два рейса из Калининграда — в аэропорты Пулково и Шереметьево. Еще два отмененных рейса должны были прибыть в Храброво из этих аэропортов.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор