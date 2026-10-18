В Свердловской области в ДТП погиб 17-летний пассажир
В Пышминском районе на 15-м километре автодороги «Подъезд к селу Тупицыно» в Свердловской области после ДТП скончался 17-летний пассажир, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По их данным, водителем был его 38-летний отчим.
Несчастный случай произошел ночью 16 октября. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, будучи нетрезвым, влетел в бетонную плиту и металлический забор. Пассажир не был пристегнут и скончался в районной больнице.
«Водитель пояснил автоинспекторам, что ранее на даче распивал спиртные напитки, после чего с пасынком поехал к знакомым в соседнее село. При возвращении обратно произошло ДТП, но как именно не помнит», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным ГИБДД, водитель 47 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за неиспользование ремней безопасности и нарушение правил перевозки детей, дважды был лишен права управления транспортом за вождение в пьяном виде и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, на момент трагедии он не имел права управлять машиной, так как у него закончился срок действия водительского удостоверения.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст.264 УК РФ).