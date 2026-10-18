В Свердловской области в ДТП погиб 17-летний пассажир

По данным ГИБДД, водитель 47 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за неиспользование ремней безопасности и нарушение правил перевозки детей, дважды был лишен права управления транспортом за вождение в пьяном виде и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, на момент трагедии он не имел права управлять машиной, так как у него закончился срок действия водительского удостоверения.