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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Урал

В Свердловской области в ДТП погиб 17-летний пассажир

В Пышминском районе на 15-м километре автодороги «Подъезд к селу Тупицыно» в Свердловской области после ДТП скончался 17-летний пассажир, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По их данным, водителем был его 38-летний отчим.

Пресс-служба ГУ ГИБДД по Свердловской области

Несчастный случай произошел ночью 16 октября. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, будучи нетрезвым, влетел в бетонную плиту и металлический забор. Пассажир не был пристегнут и скончался в районной больнице.
«Водитель пояснил автоинспекторам, что ранее на даче распивал спиртные напитки, после чего с пасынком поехал к знакомым в соседнее село. При возвращении обратно произошло ДТП, но как именно не помнит», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным ГИБДД, водитель 47 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за неиспользование ремней безопасности и нарушение правил перевозки детей, дважды был лишен права управления транспортом за вождение в пьяном виде и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, на момент трагедии он не имел права управлять машиной, так как у него закончился срок действия водительского удостоверения.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст.264 УК РФ).