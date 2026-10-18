В Краснодаре утром 18 октября работают 84 АЗС

В сети АЗС «Газпромнефть» заправочные станции работают на Селезнева, Уральской, Новороссийской, Лизы Чайкиной, на трассе Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трассе Краснодар-Кропоткин в районе хутора Ленина, на улицах Кирилла Россинского, Евдокимовской, 1-я Дорожной, Калинина, на Западном обходе, на Суворова, Ялтинской, Восточно-Кругликовской, а также на улицы Евдокии Сокол.