В Краснодаре утром 18 октября работают 84 АЗС
По состоянию на утро 18 октября в Краснодаре работают 84 автозаправочные станции. Однако в течение дня ситуация может поменяться, сообщили в городском МЦУ.
АИ-92 отпускают на 52 автозаправках, АИ-95 — на 46 АЗС, АИ-100 есть в наличии на 12 автозаправочных станциях, дизельное топливо — на 82 заправках, уточнили в МЦУ.
В сети «Роснефть» автозаправки работают на улице Лизы Чайкиной, трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина, на Уральской, Московской, Котовского, Ростовском шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Захарова, возле станицы Елизаветинская, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской.
В сети АЗС «Лукойл» заправки работают на Проспекте Чекистов, Автолюбителей, Уральской, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, возле станицы Елизаветинская, на улице Российской, на Тополиной, на Мирном проезде, на Западном обходе, на Ростовском шоссе, Коммунаров.
В сети АЗС «Газпром» топливо отпускают на Мачуги, Красных Партизан, Российской, Ейском шоссе.
В сети АЗС «Газпромнефть» заправочные станции работают на Селезнева, Уральской, Новороссийской, Лизы Чайкиной, на трассе Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трассе Краснодар-Кропоткин в районе хутора Ленина, на улицах Кирилла Россинского, Евдокимовской, 1-я Дорожной, Калинина, на Западном обходе, на Суворова, Ялтинской, Восточно-Кругликовской, а также на улицы Евдокии Сокол.
В сети АЗС Rusoil топливо отпускают на Бабушкина, Селезнева, Дальней, на Ростовском шоссе, Уральской, Дзержинского, Пластунской.
На некоторых автозаправках по решению их владельцев введены ограничения — горючее наливают непосредственно в баки.
Еще 22 автозаправки временно не отпускают топливо, а девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.