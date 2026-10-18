Военкомат Удмуртии опроверг фейк о явке военнообязанных сотрудников предприятий

Военный комиссариат Удмуртии назвал фейком документ о явке военнообязанных сотрудников республиканских предприятий и организаций в военкоматы до 16 ноября. Также компании республики должны были предоставить списки своих работников, следует из документа. Он был опубликован в крупных региональных пабликах, сообщили в Центре управления регионом (ЦУР).