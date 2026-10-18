Военкомат Удмуртии опроверг фейк о явке военнообязанных сотрудников предприятий
Документ обязывал работников компаний посетить военкомат до 16 ноября
Военный комиссариат Удмуртии назвал фейком документ о явке военнообязанных сотрудников республиканских предприятий и организаций в военкоматы до 16 ноября. Также компании республики должны были предоставить списки своих работников, следует из документа. Он был опубликован в крупных региональных пабликах, сообщили в Центре управления регионом (ЦУР).
«В военном комиссариате Удмуртии заявили, что документ поддельный: использован фальшивый бланк, неверно указаны реквизиты и наименования, текст содержит грубые юридические неточности. Более того, издание подобных распоряжений не входит в полномочия регионального военкомата»,— говорится в сообщении.
Ранее в Удмуртии распространялся фейк о переводе медучреждений в режим повышенной готовности для приема участников специальной военной операции.