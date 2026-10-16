Минздрав Удмуртии опроверг перевод больниц в режим повышенной готовности
В соцсетях распространяют поддельный указ о подготовке к приему участников СВО
В Удмуртии опровергли информацию о переводе медицинских учреждений в режим повышенной готовности для приема участников специальной военной операции. В социальных сетях распространяется поддельный указ, якобы подписанный врио главы республики Ольгой Абрамовой. В региональном Минздраве заявили, что больницы работают в обычном режиме. Об этом сообщает ЦУР Удмуртии.
«Все медицинские учреждения Удмуртии работают в обычном режиме, данная информация не соответствует действительности»,— сообщили в Минздраве республики.
На поддельный характер указа указывают ошибки в оформлении: в начале документа указан номер «254-у», а в конце — «254». Кроме того, некорректно оформлены ссылки на федеральные законы, присутствуют грамматические ошибки и несогласованные формулировки.