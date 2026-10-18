В Ирбите одобрили реставрацию здания музея ИЗО

Музей основан 3 января 1972 года как городской выставочный зал. С 1991 года он стал Ирбитским музеем искусств муниципального подчинения. В декабре 1995 года Министерство культуры Российской Федерации признало коллекции музея «национальным достоянием общероссийского значения». С 1997 года переведен в государственную собственность Свердловской области с присвоением статуса государственного музея изобразительных искусств. В августе 2011 года постановлением Правительства Свердловской области, путем изменения типа государственного учреждения включен в состав государственных казенных учреждений культуры области. В настоящее время музей фактически представляет собой единственный в стране специализированный музей гравюры и рисунка. Собрание музея насчитывает свыше 15 тысяч произведений.