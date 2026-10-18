Кизляру вернули 9 тыс. кв. м земли, отчужденной по фиктивным документам

Установлено, что территория, относящаяся к муниципальной собственности, была незаконно отчуждена в частные руки с использованием подложного документа. Примечательно, что по уголовному делу о незаконном отчуждении участка ранее уже состоялся обвинительный приговор — то есть истец фактически доказывал то, что установлено приговором.