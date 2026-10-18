Кизляру вернули 9 тыс. кв. м земли, отчужденной по фиктивным документам
Верховный суд Дагестана отменил решение Кизлярского районного суда и обязал вернуть муниципалитету земельный участок площадью более 9 тыс. кв. м, который местный житель оформил в собственность по фиктивным документам. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.
Установлено, что территория, относящаяся к муниципальной собственности, была незаконно отчуждена в частные руки с использованием подложного документа. Примечательно, что по уголовному делу о незаконном отчуждении участка ранее уже состоялся обвинительный приговор — то есть истец фактически доказывал то, что установлено приговором.
Несмотря на это, Кизлярский районный суд в возврате земли городу отказал. Прокуратура не согласилась с решением и внесла апелляционное представление: апелляционная инстанция Верховного суда Республики Дагестан отменила вердикт первой инстанции и вынесла новый — с удовлетворением исковых требований надзорного ведомства в полном объёме.
В итоге участок вернули в муниципальную собственность.