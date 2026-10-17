В воскресенье в Татарстане ожидается до +20 градусов
В Казани воздух прогреется до +19 градусов
В воскресенье, 18 октября, в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем температура воздуха составит от +15 до +20 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Ночью температура составит от +3 до +8 градусов, местами в южных и западных районах — до +12 градусов. Ветер южный, юго-западный, от 4 до 9 м/с, днем местами с порывами до 13 м/с.
В Казани днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Воздух прогреется от +17 до +19 градусов. Ветер южный, юго-западный, от 4 до 9 м/с, местами с порывами до 13 м/с.