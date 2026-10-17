В Татарстане в 2027 году благоустроят 240 дворов по программе «Наш двор»
Работы запланированы в трех районах республики
В Татарстане в программу «Наш двор» на 2027 год включили 240 дворовых территорий. Об этом на совещании в Доме правительства сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова.
Работы запланированы в Казани, Зеленодольском, Лениногорском и Нижнекамском районах. В остальных муниципалитетах программа завершена.
Выездные проверки дворов, благоустроенных в 2026 году, завершились. Приняты 494 территории из 560. В десяти муниципальных районах приемка выполнена полностью.
В то же время в Казани, Лениногорском и Чистопольском районах необходимо устранить 86 замечаний. Работы планируется завершить до конца месяца.