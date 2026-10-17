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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Ленобласти 18 октября местами ожидаются туман и гололедица

В Ленинградской области в ночь на 18 октября температура воздуха опустится местами до 2 градусов. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица, также в некоторых районах ожидается туман. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.
Ночью температура воздуха составит +2…+7 градусов

Ночью температура воздуха составит +2…+7 градусов

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Ночью в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем осадки возможны местами. Температура составит +2…+7 градусов, днем воздух прогреется до +4…+9 градусов.
Ветер будет северным и северо-западным, со скоростью 4–9 м/с.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор