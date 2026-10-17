В Ленобласти 18 октября местами ожидаются туман и гололедица

В Ленинградской области в ночь на 18 октября температура воздуха опустится местами до 2 градусов. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица, также в некоторых районах ожидается туман. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.