В Тосненском районе Ленобласти умер верблюд
В Тосненском районе Ленинградской области умер верблюд, которого местные жители обнаружили в канаве у деревни Мельница. Ветеринары не нашли у животного клинических признаков инфекционных заболеваний. Об этом 17 октября сообщает издание 47news со ссылкой на управление ветеринарии Ленобласти.
Специалисты взяли пробы, чтобы проверить животное на особо опасные инфекции и установить причины гибели. Труп верблюда утилизировали путем сжигания. По данным ведомства, вакцинацию и другие профилактические мероприятия в хозяйстве проводили регулярно.
По данным СМИ, вечером 16 октября местные жители обнаружили верблюда в канаве еще живым, но позже животное умерло. Его предполагаемый владелец вытащил верблюда трактором. По информации издания, хозяин заявил, что уехал за лекарствами, чтобы облегчить страдания животного, а когда вернулся, обнаружил его мертвым. Он предположил, что верблюдицу могли отравить, однако подтверждений этой версии в сообщении нет.
В управлении ветеринарии также сообщили, что 15 октября специалисты обследовали хозяйство и выявили многочисленные нарушения ветеринарных правил. Владельцу повторно выдали рекомендации по содержанию животных и профилактике инфекций. Информацию о нарушениях планируют передать в Россельхознадзор и администрацию Тосненского района. Последняя должна рассмотреть вопрос о соблюдении правил выпаса животных.