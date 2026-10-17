В Тосненском районе Ленобласти умер верблюд

По данным СМИ, вечером 16 октября местные жители обнаружили верблюда в канаве еще живым, но позже животное умерло. Его предполагаемый владелец вытащил верблюда трактором. По информации издания, хозяин заявил, что уехал за лекарствами, чтобы облегчить страдания животного, а когда вернулся, обнаружил его мертвым. Он предположил, что верблюдицу могли отравить, однако подтверждений этой версии в сообщении нет.