В Оренбуржье подростка приговорили к сроку в воспитательной колонии за избиение до смерти
В Тюльганском районе Оренбургской области 17-летний подросток до смерти избил человека из-за запасной детали для мотоцикла. Об этом сообщили в областном СУ СКР.
Подросток признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В апреле 2025 года несовершеннолетний, находясь на ул. Ленинской села Троицкого, ударил оппонента кулаком в область головы, а затем использовал несколько твердых предметов для ударов по голове потерпевшего. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в воспитательной колонии. Удовлетворены исковые требования матери погибшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн руб.