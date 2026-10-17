В Оренбуржье подростка приговорили к сроку в воспитательной колонии за избиение до смерти

В апреле 2025 года несовершеннолетний, находясь на ул. Ленинской села Троицкого, ударил оппонента кулаком в область головы, а затем использовал несколько твердых предметов для ударов по голове потерпевшего. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.