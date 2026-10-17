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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Волга

В Оренбуржье подростка приговорили к сроку в воспитательной колонии за избиение до смерти

В Тюльганском районе Оренбургской области 17-летний подросток до смерти избил человека из-за запасной детали для мотоцикла. Об этом сообщили в областном СУ СКР.

Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

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Подросток признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В апреле 2025 года несовершеннолетний, находясь на ул. Ленинской села Троицкого, ударил оппонента кулаком в область головы, а затем использовал несколько твердых предметов для ударов по голове потерпевшего. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в воспитательной колонии. Удовлетворены исковые требования матери погибшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн руб.