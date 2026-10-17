В Кургане обрушилась лестница в многоквартирном доме

ЧП случилось вечером 16 октября в четвертом подъезде дома №6 на улице Савельева. На место выехали все службы и глава города Антон Науменко. Никто не пострадал, эвакуацию жильцов не проводили. На лестнице оборудовали временный настил, на первом этаже — постоянное освещение. УК «Мастер» поручено до 23 октября восстановить конструкцию. Ситуацию контролирует прокуратура Кургана.