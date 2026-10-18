Бывший владелец Экопромбанка вернулся к руководству спортклуба единоборств
Экс-депутат заксобрания и бывший председатель наблюдательного совета ОАО «АКБ „Экопромбанк“» Владимир Нелюбин вновь является президентом спортивного клуба единоборств «Пермские медведи». Об этом свидетельствует сообщение Пермской епархии. В нем говорится о рабочей встрече нового главы Пермской митрополии Игнатия Кунгурского с представителями спортивного сообщества Перми, среди которых был и экс-банкир.
В 2023 году господин Нелюбин был освобожден из колонии-поселения в Ростове-на-Дону, где он отбывал наказание за мошенничество. В 2019 году он был приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы за хищение средств банка.
Клуб «Пермские медведи» был основан Владимиром Нелюбиным, долгое время он был его президентом. В начале нулевых он также возглавлял областной спорткомитет.