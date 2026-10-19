В трех отделах полиции Прикамья сменилось руководство
Руководство ГУ МВД сменило сразу трех начальников окружных отделов полиции. Так, новым начальником отдела МВД России «Добрянский» назначен подполковник полиции Валерий Гилев. По сообщению в соцсети добрянской полиции, в начале недели его представили личному составу отдела.
Валерий Гилев родился в 1977 году в Добрянке. Службу в органах внутренних дел начал в 1997 году с должности милиционера взвода патрульно-постовой службы милиции ОВД Добрянка.
Последние два года отделом полиции в Добрянке руководил Валерий Дозморов.
Также в начале недели был представлен личному составу новый руководитель отдела МВД России «Карагайский» — подполковник полиции Сергей Мелехин, ранее занимавший должность заместителя начальника отдела – начальника полиции.
Подполковник полиции Мелехин родился в 1974 году в д. Завьялово Сивинского района Пермской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году в должности милиционера охранно-конвойной службы Сивинского ОВД.
С 2020 года отделом «Карагайский» руководил Антон Карташов.
15 октября был представлен новый начальник отдела МВД России «Нытвенский» — им назначен подполковник полиции Михаил Князев. Биография его не раскрывается. С 28 августа Нытвенской полицией в качестве врио руководил Юрий Голдобин.