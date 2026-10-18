Средние цены предложения для новостроек в российских городах-миллионниках в январе—сентябре 2026 года
|Город
|Стоимость предложения (тыс. руб. за кв. м)
|Изменение год к году (%)
|Изменение за месяц (%)
|Москва
|727,9
|15,8
|0,5
|Санкт-Петербург
|388,9
|21,7
|1,1
|Казань
|277,6
|9
|0,4
|Нижний Новгород
|217,6
|4,8
|0,9
|Новосибирск
|185
|9,9
|0,5
|Уфа
|183,1
|5,4
|0,2
|Екатеринбург
|176,6
|5
|0,2
|Пермь
|173,1
|7,5
|0,3
|Краснодар
|172,3
|1,9
|0,7
|Челябинск
|168,2
|9,4
|–0,6
|Омск
|167,5
|10,3
|0,8
|Красноярск
|160,5
|9,7
|1,6
|Ростов-на-Дону
|156,7
|2,4
|2,6
|Самара
|156,3
|9,2
|1,6
|Воронеж
|155,9
|13,4
|1,6
Источник: bnMAP.pro.