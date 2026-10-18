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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Средние цены предложения для новостроек в российских городах-миллионниках в январе—сентябре 2026 года

ГородСтоимость предложения (тыс. руб. за кв. м)Изменение год к году (%)Изменение за месяц (%)
Москва727,915,80,5
Санкт-Петербург388,921,71,1
Казань277,690,4
Нижний Новгород217,64,80,9
Новосибирск1859,90,5
Уфа183,15,40,2
Екатеринбург176,650,2
Пермь173,17,50,3
Краснодар172,31,90,7
Челябинск168,29,4–0,6
Омск167,510,30,8
Красноярск160,59,71,6
Ростов-на-Дону156,72,42,6
Самара156,39,21,6
Воронеж155,913,41,6
Источник: bnMAP.pro.