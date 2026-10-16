Концерт Димы Билана, выступление комика Андрея Бебуришвили и выставка «Монументалист»

В ДК Железнодорожников выступит «Soprano Турецкого» — российская вокальная арт-группа, созданная народным артистом России Михаилом Турецким в 2009 году как женский аналог его мужского хора. Коллектив объединяет вокалисток с голосами в диапазоне от высокого сопрано до низкого меццо-сопрано, что позволяет исполнять музыку самых разных жанров: от классики и оперы до рока, джаза и фолка. Начало в 19:00.