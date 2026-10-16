Концерт Димы Билана, выступление комика Андрея Бебуришвили и выставка «Монументалист»
Куда сходить в Новосибирске с 17 по 23 октября
Когда выступит певец Дима Билан, где пройдет выступление стендап-комика Андрея Бебуришвили и что ждет гостей выставки «Монументалист», посвященной 100-летию со дня рождения новосибирского художника Василия Кирьянова.
17 октября (суббота)
На сцене «Локомотив-Арены» выступит исполнительница Мари Краймбрери. Автор хитов «Океан», «Мне так повезло», «Иначе все это зря» покажет шоу «Кто такая Мэри?». Начало в 19:00.
В Доме джаза выступит Мартин Альварадо — один из самых известных аргентинских певцов, исполняющий танго. У музыканта около десятка альбомов. Начало в 19:00 (сбор гостей с 18:30).
18 октября (воскресенье)
В киноконцертном комплексе им. Маяковского выступит стендап-комик Андрей Бебуришвили. В новой программе «Удобный» он рассказывает о повседневных ситуациях, отношениях и привычках. Слоган шоу: «Смех, дерзость и немного ностальгии». Начало в 17:00.
На сцене «Сибирь-Арены» выступит певец Дмитрий Билан с программой «Я просто люблю тебя». Зрителей ждет новое шоу со световыми, визуальными решениями, эффектной сценографией и хореографией. Начало в 19:00.
В лофт-парке «Подземка» рок-группа Lumen выступит в рамках своего тура с альбомом «Любовь и Красота». Начало в 19:00.
На площадке «Локомотив-Арены» новую концертную программу представят «Уральские Пельмени». Зрителей ждут свежие номера, которым еще только предстоит попасть в телеэфир. На сцену выйдут Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев и др. Начало в 19:00.
19 октября (понедельник)
В Новосибирской государственной филармонии пройдет «Вечер барочной музыки». Оркестр Pratum Integrum под руководством Сергея Фильченко исполнит музыку барокко и классицизма на оригинальных исторических инструментах. Начало в 19:00.
20 октября (вторник)
В ДК Железнодорожников выступит «Soprano Турецкого» — российская вокальная арт-группа, созданная народным артистом России Михаилом Турецким в 2009 году как женский аналог его мужского хора. Коллектив объединяет вокалисток с голосами в диапазоне от высокого сопрано до низкого меццо-сопрано, что позволяет исполнять музыку самых разных жанров: от классики и оперы до рока, джаза и фолка. Начало в 19:00.
21 октября (среда)
В ДК Железнодорожников — концерт рок-группы «Сурганова и Оркестр». Коллектив в 2003 году организовала Светлана Сурганова после ухода из группы «Ночные снайперы». В истории группы — более 20 студийных и концертных альбомов и множество популярных синглов. Начало в 19:00.
В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Монументалист», посвященная 100-летию со дня рождения новосибирского монументалиста Василия Кирьянова. Художник создавал визуальный облик Новосибирска в 1960—1980 годах. В экспозиции представлено более 30 эскизов к произведениям Василия Кирьянова и более 60 фотографий из семейного архива. Выставка доступна с 12:00.
22 октября (четверг)
В клубе «Ночь» выступит Jancy — нигерийская вокалистка и автор песен, соединившая джазовую традицию с соулом и ритмами современной Африки. Гостей ждет встреча с самобытной артисткой, выступавшей в престижных европейских залах, включая лондонский Barbican Centre. Начало в 20:00 (сбор гостей в 19:30).
23 октября (пятница)
Стендап-комик Гурам Амарян выступит на сцене «Локомотив-Арены». Его новый сольный концерт «Базар» — про жизнь, отношения, семью и знакомые каждому ситуации. Гурам Амарян — постоянный резидент проекта «Stand Up» на ТНТ. Начало в 20:00.
В Доме ученых СО РАН оркестр «Атмосфера» впервые представит в Академгородке программу в мерцании трех тысяч свечей в рамках мирового гастрольного тура по Европе. В программе — мелодии из фильмов, мировая классика и легендарные хиты. Начало в 19:00.