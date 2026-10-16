Умер ветеран судебной системы Свердловской области Геннадий Дмитриев

Геннадий Дмитриев начал карьеру сразу после окончания Свердловский юридического института — в августе 1954 года был избран народным судьей в Красноуральске. В 1960-м вошел в состав Свердловского областного суда, с июля 1967 года занял должность заместителя председателя облсуда по гражданским делам. С 1971 по 1995 год он работал отделе юстиции Свердловского облисполкома, где занимался подбором и обучением судейских кадров.