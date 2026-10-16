В Дагестане арестовали главу управления закупок Минздрава

По материалам дела, подозреваемый единолично решил заключить контракт на закупку лечебного питания на 143 млн руб., хотя не имел соответствующих полномочий. В результате контракты не были заключены, а необходимые товары не закуплены. Речь идет о жизненно важных продуктах и лекарственных препаратах для жителей республики с определенным хроническим заболеванием, в том числе для детей.