В Дагестане арестовали главу управления закупок Минздрава
Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу начальника управления фармации и государственных закупок Минздрава Дагестана по подозрению в превышении должностных полномочий. Чиновник пробудет под арестом до 9 декабря 2026 года включительно, сообщили в Верховном суде республики.
По материалам дела, подозреваемый единолично решил заключить контракт на закупку лечебного питания на 143 млн руб., хотя не имел соответствующих полномочий. В результате контракты не были заключены, а необходимые товары не закуплены. Речь идет о жизненно важных продуктах и лекарственных препаратах для жителей республики с определенным хроническим заболеванием, в том числе для детей.
Действия чиновника квалифицированы по пп. «в», «д» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. Суд рассмотрел ходатайство следствия и постановил заключить подозреваемого под стражу на срок 1 месяц 25 суток.