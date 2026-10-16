В Сириусе обсудили востребованные компетенции молодых специалистов
Работодателям необходимо учитывать не только профессиональную подготовку начинающих сотрудников, но и их цифровые навыки, способность адаптироваться к изменениям и готовность постоянно учиться. Эти вопросы обсудили участники Молодежного дня XI Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ-2026), завершившейся на площадке научно-технологического университета «Сириус».
Деловая программа ВНОТ-2026 объединила более 150 мероприятий и 7 тыс. участников из всех регионов России, а также делегации Белоруссии, Китая и других государств. В рамках недели состоялась выставка 150 профильных компаний, прошли кейс-чемпионаты, финалы отраслевых конкурсов, корпоративные совещания, открытые сессии и спортивные мероприятия. Ключевой темой форума стала комплексная интеграция социально ориентированных технологий для достижения национальных целей России.
В Молодежный день сотни молодых специалистов приняли участие в карьерных интеллектуальных играх и мастер-классах по развитию гибких навыков и установлению деловых связей. Отдельная дискуссия была посвящена взаимодействию молодых сотрудников и работодателей, в том числе вопросам найма, адаптации и удержания персонала.
«Молодой специалист — это не человек, который обязан знать все и быть готовым к любой задаче с первого рабочего дня. Да, он уже обладает профессиональной базой, умеет работать с технологиями, мыслит системно, взаимодействует с командой и готов постоянно учиться. Но очень важно создавать ему и условия, в которых эти компетенции можно постоянно развивать, применять на практике и вместе с бизнесом формировать будущее рынка труда», - отметила начальник учебного центра управления привлечения талантов и развития потенциала человека Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ширяева
По ее словам, в мире, где технологии и профессии постоянно меняются, устойчивое преимущество получает тот, кто умеет развиваться, адаптироваться и создавать новые решения. Среди востребованных навыков эксперт назвала системную работу с аналитикой и ИИ-ассистентами, способность к радикальным изменениям и обучаемость.
«Важны три группы компетенций: мягкие, цифровые и профессиональные. Первые востребованы там, где готовые алгоритмы уже не работают. Вторые помогают критически воспринимать и решать задачи, повышать личную и командную производительность. Третьи остаются тем „фундаментом“, на котором можно всестороннее развивать свои карьерные треки и новые компетенции», - подчеркнула госпожа Ширяева.
Отдельное внимание участники уделили подготовке инженерных кадров. Руководитель отдела по развитию корпоративных отношений «Нетологии» Диана Числаш отметила, что автоматизация рутинных операций меняет требования к инженерным профессиям. Все большее значение приобретают навыки работы с данными, инструментами искусственного интеллекта, цифровыми моделями и роботизированными системами.
По словам госпожи Числаш, инженерам важно не только владеть новыми технологиями, но и понимать, как они применяются в производственных процессах — от проектирования и контроля качества до эксплуатации оборудования и технического обслуживания. Среди востребованных компетенций она выделила умение критически проверять результаты работы искусственного интеллекта, системное мышление, цифровую грамотность, основы кибербезопасности и способность работать на стыке разных функций.
Подготовка специалистов, по мнению эксперта, не ограничивается получением вузовского образования. Практика на предприятиях, проектная деятельность, стажировки, наставничество, дополнительное и онлайн-обучение позволяют молодым сотрудникам соотносить полученные знания с реальными производственными задачами и обновлять навыки по мере изменения требований к профессии.