В Сириусе обсудили востребованные компетенции молодых специалистов

«Молодой специалист — это не человек, который обязан знать все и быть готовым к любой задаче с первого рабочего дня. Да, он уже обладает профессиональной базой, умеет работать с технологиями, мыслит системно, взаимодействует с командой и готов постоянно учиться. Но очень важно создавать ему и условия, в которых эти компетенции можно постоянно развивать, применять на практике и вместе с бизнесом формировать будущее рынка труда», - отметила начальник учебного центра управления привлечения талантов и развития потенциала человека Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ширяева