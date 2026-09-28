Новым председателем Тамбовской облдумы стал экс-глава района

Депутаты нового созыва Тамбовской областной думы на первом заседании избрали новым председателем бывшего главу Рассказовского района Алексея Позднякова. За него проголосовали все присутствовавшие на заседании 45 парламентариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый спикер тамбовской облдумы Алексей Поздняков

Фото: администрация Рассказовского округа Новый спикер тамбовской облдумы Алексей Поздняков

Фото: администрация Рассказовского округа

На пост председателя господина Позднякова выдвинула фракция «Единой России», руководителем которой он был избран в конце прошлой недели. Конкурентов у него не было.

Алексей Поздняков родился в 1983 году. Руководил местным региональным отделением «Молодой гвардии "Единой России"». С 2011 по 2015 год работал заместителем главы администрации Тамбова. С 2016 года господин Поздняков исполнял обязанности главы Рассказовского района. В этом году он избрался в областную думу по одномандатному округу. Предыдущим спикером областной думы был Евгений Матушкин. Он занимал пост с 2015 года. В состав нового парламента господин Матушкин не избран.

На прошлой неделе губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назначил врио главы Рассказовского округа экс-председателя Рассказовского районного Совета народных депутатов Дмитрия Зозуленко.

Сергей Толмачев