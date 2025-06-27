Депутаты Курской облдумы одобрили отставку председателя Юрия Амерева

На внеочередном заседании Курской облдумы 33 депутата проголосовали за досрочную отставку председателя Юрия Амерева. Еще один парламентарий высказался против.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Амерев (на переднем плане)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Юрий Амерев (на переднем плане)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На заседании присутствовал врио губернатора Александр Хинштейн.

Юрий Амерев возглавил Курскую облдуму в 2021 году, сменив на этом посту Николая Жеребилова — последний стал его первым заместителем. Полномочия спикера должны были продлиться до 2026 года.

Накануне стало известно, что господин Амерев подал в регпарламент заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

Алина Морозова, Владимир Зоркий